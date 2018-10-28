На понедельник в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 28.10.2018, 16:29

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В ближайшие сутки, 29 октября, в стране ожидаются сложные погодные условия.

Во многих районах пройдут продолжительные сильные дожди, на севере страны — с мокрым снегом. Утром и днем в отдельных районах возможно налипание мокрого снега.

Ветер будет северо-западный с переходом на южный умеренный, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, на севере - от нуля до минус 2. Днем будет 2-7 тепла, на юге — 8-15 со знаком плюс, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

В связи со сложными погодными условиями синоптики объявляют оранжевый уровень опасности.