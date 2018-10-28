Видеофакт: NASA успешно протестировало парашют для Марса 28.10.2018, 16:34

Фото: naked-science

Парашют создан из нейлона, техноры и кевларовых волокон.

Космическое агентство сообщило, что парашют, разработанный для роботизированных и человеческих миссий на Марс, прошел все испытания. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Naked-science.

Технология Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment была развернута на ракете Black Brant IX ранним утром 7 сентября. На ее борту находилась полезная нагрузка, отделившаяся от аппарата, прежде чем он вернулся на Землю.

Согласно NASA, груз раскрыл парашют, достигнув необходимой дистанции при прохождении через атмосферу, за четыре десятых секунды. Космическое агентство утверждает, что это самое быстрое раскрытие парашюта такого размера в мире: более того, ASPIRE поставил мировой рекорд.

Парашют создан из нейлона, техноры и кевларовых волокон, которые позволят ему удерживать более тяжелые нагрузки и сохраниться при падении через атмосферу.

"Mars 2020 будет везти самый тяжелый груз из всех когда-либо доставленных на Марс и, подобно предыдущим марсианским миссиям, у нас будет только один парашют, и он должен работать", - отметил менеджер проекта Mars 2020 Джон МакНэйми.

По его словам, испытания ASPIRE в деталях показали, как наш парашют поведет себя при раскрытии в сверхзвуковом потоке высоко над поверхностью Марса.

Представители Jet Propulsion Lab, работающие над проектом, утверждают, что управление посовещалось и дало ASPIRE зеленый свет на присоединение к миссии Mars 2020.

Парашют ASPIRE будет отвечать за доставку ровера на поверхность Марса. Безымянный исследовательский робот имеет длину чуть более трех метров, ширину — 2,7 метра, высоту — 2,1 метра. Весит ровер около 1050 килограммов.

NASA пока не объявило, где именно на Красной планете приземлится ровер, но отправиться к ней он должен в июле или августе 2020 года, а прибыть в пункт назначения — к февралю 2021 года.

27 сентября сообщалось, что японская компания-производитель космического оборудования ispace совместно с американской SpaceX запланировала две миссии на Луну: выход на орбиту спутника и отправка луноходов. Миссии хотят осуществить в 2020 и 2021 годах.