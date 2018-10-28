Союз поляков Беларуси чтит память погибших за независимость Польши 28.10.2018, 16:43

Союз поляков Беларуси посещает польские места памяти в преддверии Дня всех святых и 100-летия независимости Польши.

В связи с приближающимся Днем всех святых (в католической традиции также Днем поминовения усопших) представители Союза поляков в Беларуси, непризнаваемого белорусскими властями, польская молодежь и дипломаты из Генерального консульства РП в Гродно принимают участие в объездном посещении польских мест памяти, передает «Радио Польша».

Посещение и воздаяние дани памяти началось с возложения венков на Военном кладбище в Гродно и зажжением лампад у Катынского креста, на братской могиле защитников Гродно 1939 года и на могилах героев польско-большевистской войны 1920 года.

Председатель Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис подчеркнула, что посещение могил солдат Войска Польского связано как с Днем всех святых, так и со 100-летием восстановления независимости Польши.

«Это дань памяти тем, кто отдали за Польшу самое главное, что у них было – жизнь. За то, чтобы Польша была свободной и независимой», - сказала Анжелика Борис. Председатель Союза поляков в Беларуси подчеркнула, что в объездном посещении польских мест памяти участвуют ученики Польской школы им. Стефана Батория. По словам Анжелики Борис, очень важно, чтобы память передавалась молодому поколению, так как «уважение к местам памяти формирует будущее».

В маршрут объезда мест памяти включены, в числе других, полськие могилы в Малой и Большой Берестовицах, Волковыске и Слониме.