Около 200 жителей Бреста вышли на площадь 3 28.10.2018, 16:46

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На площади Ленина в Бресте вновь собрались противники аккумуляторного завода.

28 октября на площади Ленина в Бресте вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Около двухсот человек стояли группами и обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

Активисты общественной кампании против возведения предприятия отмечали, что сегодня на площадь пришло немало новых людей, а также те, кого уже преследовали за акцию 14 октября. Всего было оштрафовано 12 человек, еще трое получили пять суток ареста.

«Это говорит о том, что людей штрафами и арестами не запугать», — считает активистка Елена.

Противники завода нашли доклад Всемирной организации здравоохранения, опубликованный в 2017 году и посвященный выбросам свинца с заводов, которые занимаются переработкой свинцовых аккумуляторных батарей. В документе говорится о вреде свинца и его влиянии на экологическую обстановку. Приведены факты смерти детей, отравившихся свинцом.

Активисты намерены перевести доклад на русский язык и отправить в Минздрав и администрацию Лукашенко.