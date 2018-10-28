Явка на президентских выборах в Грузии к 15:00 составила 30,98% 1 28.10.2018, 17:10

В голосовании приняли участие 1 миллион 85 тысяч 730 избирателей.

Явка на президентских выборах в Грузии к 15:00 составила 30,98%. Об этом сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе на брифинге, передает «Эхо Кавказа».

К трем часам дня в выборах в масштабах Грузии приняли участие 1 миллион 85 тысяч 730 избирателей. На президентских выборах 2013 года по состоянию на 15:00 проголосовало 32,1% избирателей.

Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет. К выборам открыто около 3,7 тысячи избирательных участков, сообщает агентство «Новости-Грузия».