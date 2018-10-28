Временный мир вечной войны Телеграм-канал «Запретное мнение»

28.10.2018, 17:21

Не терпит душа старого чекиста мирного неба над головой.

Путин по итогам четырёхстороннего саммита в Стамбуле объявил, что соглашение о деэскалации конфликта в Идлибе для РФ является временным и российские военные при первой же экскалации конфликта подключатся к действиям сирийской армии.

В противовес заявлению Путина выступил Президент Франции Эмманюэль Макрон, отметивший, что необходимо разделять борьбу с оппозицией и террористами в Сирии. "Несомненно, что военная операции сирийского режима при поддержке РФ будет неприемлема в случае идлибского вопроса. Это приведёт к новой волне беженцев и к тому, что террористы ускользнут в другие страны", — сказал он.

Казалось бы, и "Величайшая победа в истории" одержана, и российские войска из Сирии выведены (около 10 раз - если честно, уже сбились со счета), и Сергей Кужугетович увешан орденами за сирийские победы, словно новогодняя ёлка игрушками - а Владимир Владимирович все рвется в бой!

Не терпит душа старого чекиста мирного неба над головой.

Телеграм-канал «Запретное мнение»