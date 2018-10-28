В Лунинце мать и собутыльник убили ребенка 16 28.10.2018, 17:29

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Фото: media-polesye.by

Отец вернулся домой: жена с собутыльниками пьяные, а младенец убит.

Происшествие случилось 27 октября. 28-летний мужчина вернулся домой и увидел убитую дочь. Ей был один год.

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк прокомментировал «Медиа-Полесью»:

Преступление совершено в квартире на 5-м этаже в доме по ул.Гагарина

Фото: media-polesye.by

- УСК по Брестской области устанавливает обстоятельства убийства ребёнка в Лунинце. По данным следствия, 28-летний лунинчанин, придя домой, обнаружил труп дочери с признаками насильственной смерти. В это время в квартире находились 25-летняя мать ребёнка и 47–летний знакомый семьи, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Управлением Следственного комитета по Брестской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь.

На место преступления прибыла оперативно-следственная группа, представители комитета судмедкспертиз

Фото: media-polesye.by

- По подозрению в совершении указанного преступления задержаны мать ребёнка и её знакомый. Указанная семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. В настоящее время следователи проводят неотложные следственные действия. Координацию работы следственно-оперативной группы на месте происшествия осуществлял начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов, - подчеркнул Дмитрий Иванюк.

По информации «Медиа-Полесья», накануне вечером в гости в семью пришла пара - сожитель с сожительницей. Во время застолья компанию раздражал плач малышки.

Ребенка убили, перерезав ему горло.

В семье воспитывается двое старших детей - мальчики 4-х и 6-ти лет.