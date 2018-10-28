США передали РФ вопросы по выполнению ДРСМД 1 28.10.2018, 17:39

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Минобороны РФ и другие ведомства начали подготовку ответов на эти вопросы.

США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сделав это за несколько дней до объявления о намерении выйти из него.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Буквально неделю назад, за несколько дней до того, как было объявлено о намерении выйти из ДРСМД, американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения, - сказал он. - Наконец, нам его дали - в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдение договора".

По его словам, Минобороны РФ и другие ведомства уже начали подготовку ответов на эти вопросы.

"Не занимаюсь профессионально этими вопросами, поэтому могу только догадываться, но на поверхности получилось так, что, передав нам предельно детальный вопросник, на который можно каким-то образом реагировать, через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят", - отметил Лавров.

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.