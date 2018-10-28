На выборах в Бразилии лидирует «тропический Трамп» 28.10.2018, 18:12

Жаир Болсон

Стали известны данные экзит-пола относительно второго тура президентских выборов в Бразилии.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на ВВС.

Предварительные социологические исследования указывают, что лидирует пока праворадикал Жаир Болсон.

Напомним, в воскресенье, 28 октября, в Бразилии начался второй тур выборов президента.

По результатам голосования 7 октября за право возглавлять страну борются бывший военный Жаир Болсонару (вступил в 46,2% голосов) и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад (29,1%).

Инаугурация нового президента Бразилии предстоит 1 января 2019.