На выборах в Бразилии лидирует «тропический Трамп»
- 28.10.2018, 18:12
Стали известны данные экзит-пола относительно второго тура президентских выборов в Бразилии.
Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на ВВС.
Предварительные социологические исследования указывают, что лидирует пока праворадикал Жаир Болсон.
Напомним, в воскресенье, 28 октября, в Бразилии начался второй тур выборов президента.
По результатам голосования 7 октября за право возглавлять страну борются бывший военный Жаир Болсонару (вступил в 46,2% голосов) и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад (29,1%).
Инаугурация нового президента Бразилии предстоит 1 января 2019.