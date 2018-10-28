Выезд из РФ из-за долгов запрещен почти трем миллионам россиян 1 28.10.2018, 18:29

За 8 месяцев 2018 года число должников с ограничением выезда выросло на 1,2 млн человек.

За первые 8 месяцев 2018 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запретила выезд за границу 2,8 млн россиян из-за долгов. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные службы. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года их количество выросло на 1,2 млн человек, передает DW.

В числе россиян под ограничением выезда - около 1,3 млн должников по кредитам. Остальные имеют долги по другим категориям - в частности, штрафам и алиментам. По информации ФССП, больше всего постановлений о временном ограничении на выезд из России вынесено в Краснодарском крае (172,7 тыс.), Москве (154,6 тыс.) и Башкортостане (149,4 тысячи).

С января по август текущего года должники погасили задолженности на общую сумму в 85,9 млрд рублей, что на 5,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ограничение на выезд из страны действует в России в отношении должников с 2005 года. Приставы могут вводить временное ограничение на выезд для россиян, чья задолженность превышает 30 тысяч рублей по кредитам, налогам, штрафам или коммунальным услугам. Если должники уклоняются от уплаты более двух месяцев, приставы могут запретить выезд и при долге в 10 тысяч рублей. Такая же сумма закроет возможность путешествовать неплательщикам алиментов.