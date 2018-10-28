Белковский: При Путине россияне вернулись в объятия своего основоположника Чингисхана 3 28.10.2018, 18:52

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Действия президента РФ похожи на действия монголо-татарского хана.

Современная Россия отличается поддержкой воинственного состояния и развитой бюрократией. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает gordonua.com.

"При [президенте РФ] Владимире Путине мы вернулись в объятия нашего основоположника [хана] Чингисхана. Путин идет путем наименьшего сопротивления. Он будет в русском коллективном бессознательном то, к чему привычно на протяжении столетий. Сверхзадача государства – это поддержание состояния войны и самовоспроизводство бюрократии. Механизм управления этим государством – жестокость", – сказал он.

По словам политолога, Чингисхан "был безграмотен", но при покорении цивилизованных народов познавал их особенности.

"В частности, он познавал каноны бюрократии. У найманов (племя в Азии. – Прим.) он приобрел волшебный предмет, который назывался "тамга" (тамга – это печать). Отсюда, кстати, происходит русское слово "таможня". И верить можно только бумаге, к которой приложена тамга (печать). Отсюда повышенная ценность печати в русской историко-политической деловой традиции", – отметил Белковский.

Он подчеркнул, что на Западе, в отличие от РФ, нет такого уважения к печати, "там роль играет подпись".

"А важнейшим инструментом управления народом в рамках чингисхановой традиции является жестокость... Прямо из объятий Чингисхана мы движемся в направлении рая, обещанного нам президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", – подытожил Белковский.

Хан Чингисхан – завоеватель, основатель Монгольской империи, живший в 12-13 столетиях.