Динамовское дерби завершилось вничью 28.10.2018, 19:30

Фото: Dynamo-brest.by

Матч между минским и брестским «Динамо» завершился со счетом 1:1.

Минское "Динамо" сыграло вничью с одноименным клубом из Бреста в домашнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси — 1:1, передает pressball.by.

Минчане не смогли воспользоваться осечкой "Шахтера" и не сумели вернуться в тройку лидеров.

ДИНАМО Мн — ДИНАМО Бр — 1:1

ДИНАМО Мн: Горбунов — Шитов, Гаврилович (к), Роша — Жавнерчик (Швецов, 87), Капленко (Корзун, 77), Яхая, Гуренко — Николич, Фатаи, Хващинский (Соловей, 61).

Запасные: Игнатович, Треботич, Иванов, Антилевский.

ДИНАМО Бр: Гутор — Веретило (к), Кики, Дуарте, Витус, Нойок, Быков (Кривец, 77), Кисляк, Савицкий, Фамейе, Хобленко (Юзепчук, 81).

Запасные: Павлюченко, Залеский, Борисов, Седько, Филипович.

ГОЛЫ: 1:0 — Роша (25). 1:1 — Савицкий (75).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Витус (39), Хващинский (43), Гаврилович (66), Николич (77), Жавнерчик (84), Кисляк (92+).