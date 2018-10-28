Как в Гродно прошла международная ночная танцевальная встреча 28.10.2018, 19:57

Энтузиасты возродили танцевальные традиции города и организовали вечеринку «под старину».

Танцевать в Гродно всегда любили. В начале прошлого века местные газеты пестрели объявлениями с приглашениями на различные танцевальные вечеринки. Спустя десятилетия энтузиасты решили возродить танцевальные традиции города и организовали вечеринку «под старину». Как прошла международная встреча «День и ночь танцев», которая собрала более 100 любителей традиционных танцев, смотрите в фоторепортаже tut.by.

На ночной вечеринке участники танцевали традиционные танцы, которые когда-то были в ходу у жителей деревень и местечек и знания о которых передавались из поколения в поколение.

— Это не те народные танцы, которые танцуют различные танцевальные коллективы во время своих выступлений, — подчеркивают организаторы. Как и в прошлом году инициаторами «Дня и ночи танцев» выступили участники гродненского социального проекта «Танцы гродненских двориков».

Уже несколько лет ребята разучивают традиционные белорусские танцы и бесплатно проводят мастер-классы для всех желающих. Кстати, поучаствовать в танцевальной ночи мог любой человек, даже ничего не знающий о традиционных танцах. Во время вечеринки можно было очень быстро научиться нужным па и танцевать в свое удовольствие. Требований к внешнему виду тоже не было, но многие участники были в традиционных белорусских костюмах или стилизованных нарядах.

Мероприятие сопровождалось живой музыкой. Так, до утра гродненцев и гостей города развлекали музыкальные капеллы из Беларуси и Литвы. В их репертуаре как известные широкому кругу польки, вальсы, фокстроты и мазурки, так и подзабытые ныне фигурные танцы, которые были популярны у наших предков. Например, краковяк и падеспань.

В этом году в рамках международной встречи была открыта фотовыставка, рассказывающая о традиционных танцах и музыке. Также все участники могли присоединиться к бесплатной экскурсии по городу, которая прошла в областном центре накануне вечеринки.

Танцевали же в Гродно до четырех утра. Участники и организаторы пообещали повторить ночную танцевальную встречу в следующем году. Обещают еще более насыщенную программу и уже большее количество участников.