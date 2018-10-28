Экзитполы разошлись в прогнозах о втором туре на выборах в Грузии 28.10.2018, 20:00

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К единому мнению социологам прийти не удалось.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили, сообщает РБК. Проведенный по ее заказу опрос на выходе с избирательных участков показал, что бывший министр иностранных дел заручилась поддержкой 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.

Зурабишвили пошла на выборы как независимый кандидат, но получила поддержку «Грузинской мечты».

По данным правящей партии, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение» Григол Вашадзе на выборах получил 38,3% голосов.

Другие данные показал опрос, который проводился по заказу телеканала «Рустави 2», поддерживающего оппозицию. По его данным, Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40%, а, значит, страну ожидает второй тур.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени. Ожидается, что первые официальные результаты появятся в ближайшие часы.

Всего в выборах участвовали шесть кандидатов. Занявший третье место Давид Бакрадзе из партии «Европейская Грузия» получил по различным данным около 10%.