Бывший милиционер Громыко принял участие в шествии на «Дзяды» 3 28.10.2018, 20:24

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Бывший сотрудник ЦИП на Окрестина, поддержавший в июле защитников Куропат, почтил память предков.

В Минске прошла акция в день памяти предков «Дзяды». Одним из участников шествия был Михаил Громыко, уволенный в июле из милиции за поддержку защитников Куропат.

«Первый раз участвую в «Дзядах», если бы пришел раньше, уволили бы раньше. Об увольнении, кстати, не жалею: в милиции многие думают, как я, только боятся говорить — ведь там и зарплата стабильная, и квартиру построить можно. Видел тут сегодня несколько знакомых правоохранителей, и они меня, но не здоровались». На пикеты к ресторану в Куропаты после увольнения из милиции Михаил не ходит. «У нас матриархат — жена не пускает», — цитирует tut.by бывшего милиционера, сотрудника ЦИП на Окрестина Михаила Громыко.