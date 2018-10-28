Алексей Шевченко: В «Игре престолов» все понятней, чем в минском «Динамо» 28.10.2018, 20:36

Хоккейный эксперт оценил назначение Дмитрия Баскова генеральным директором минского «Динамо».

Российский журналист и хоккейный эксперт Алексей Шевченко оценил назначение Дмитрия Баскова генеральным директором минского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

«В минском «Динамо» назначен новый генеральный директор. И, наверное, за белоруссов можно порадоваться, так как в клуб пришел хоккейный человек, а не какой-нибудь бывший чиновник или силовик. Дмитрий Басков сам выступал на профессиональном уровне, становился чемпионом страны, выступал за национальную сборную разных возрастов. То есть он хотя бы свой, а не пришлый.

Но важно понимать, что Басков будет отвечать за техническое обеспечение. Какие-то решения по составу, по тренеру, по игрокам – за спортивным директором. Впрочем, Басков был тренером сына правителя Николая Лукашенко и даже хвалил его. А такое не забывается.

Вообще, главная проблема «Динамо» в многослойности принятия решений. Как и у их московских одноклубников проблема в том, что нет человека, способного на смелый шаг. Все надо согласовывать, убеждать тех, у кого другое мнение. Если ты хочешь сделать что-то, значит берешь на себя удар и это тебе будут припоминать, если вдруг что-то не получится.

Белорусские тренеры, работающие в России, много рассказывали мне об этой системе, И я понял одно – в «Игре престолов» все понятней. А я ведь его так и не смог досмотреть дальше первого сезона.

Прекрасно понимаю, почему не увольняют Горди Дуйаера. И даже, кажется, не давят на него. Может быть, появление хоккейных людей в клубе что-то изменит, но я сомневаюсь», – заявил Шевченко.