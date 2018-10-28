Эль-Класико без Месси и Роналду: «Барселона» разгромила «Реал» 28.10.2018, 21:14

Фото: twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» выиграла у «Реала» на Камп Ноу со счетом 5:1.

Сегодня, 28 октября, в рамках чемпионата Испании по футболу состоялось Эль-Класико - сражение между "Барселоной" и "Реалом", пишет liga.net.

"Барса" вышла на поле без своего лидера Лионеля Месси - он получил травму руки неделю назад. Но это не помешало каталонцам выиграть у мадридского клуба со счетом 5:1.

В первом тайме "Реал" был абсолютно беспомощен и пропустил первый мяч уже на 11 минуте. Это Коутиньо пробил с подачи Альбы.

Затем успех "Барселоны" на 30 минуте удвоил Луис Суарес, исполнив пенальти.

До перерыва порой складывалось впечатление, что "сливочные" на поле просто отсутствуют.

Однако на 50 минуте ход поединка мог переломиться. Марсело получил мяч от Иско и забил "Барсе" гол, обыграв защиту и вратаря. После этого игра "Реала" стала более острой, команда смогла создать еще минимум два опасных момента.

Но, как оказалось, ненадолго. 75 минута - дубль Суареса. Минут за десять до того у него не получилось, хотя атака в дуэте с Роберто была просто великолепной.

И на 83 минуте Суарес совершает хет-трик. Опять же, при помощи Роберто, который отобрал мяч у Серхио Рамоса.

Через две минуты тренер "Барсы" заменил Артуа на Видаля, и Видаль на 87 минуте довершил разгром "Реала": 5:1.

Даже после этого каталонцы не успокоились. На 89 минуте Суарес мог бы забить четвертый гол в матче, но вратарь Тибо Куртуа вытащил мяч.