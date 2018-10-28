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В Москве и Петербурге – десятки задержанных демонстрантов

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  • 28.10.2018, 21:49
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В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье задержаны десятки участников акций в поддержку политзаключенных.

В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади – по призыву родственников обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру Москвы. К участникам акции присоединились активисты так называемого "бессрочного протеста".

В Москве, по последним данным, задержано 18 человек.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода из Петербурга, там задержаны 50 человек. Среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". Журналистов впоследствии отпустили.

Активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие" обвиняют в экстремизме. Они содержатся в СИЗО, некоторые находятся под домашним арестом.

Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пензе.


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