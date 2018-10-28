В Москве и Петербурге – десятки задержанных демонстрантов

В Москве и Петербурге – десятки задержанных демонстрантов1
- 28.10.2018, 21:49
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В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье задержаны десятки участников акций в поддержку политзаключенных.
В Москве несколько десятков людей собрались у здания ФСБ на Лубянской площади – по призыву родственников обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие". Задержания начались после того, как люди отправились шествием по центру Москвы. К участникам акции присоединились активисты так называемого "бессрочного протеста".
В Москве, по последним данным, задержано 18 человек.
В Москве начались задержания на акции «За наших и ваших детей». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FcAOJGsCPK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.
Задержания очень жесткие. pic.twitter.com/9KqJJwL0DL— Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 28 октября 2018 г.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода из Петербурга, там задержаны 50 человек. Среди них были журналисты, в том числе корреспонденты "Росбалта" и "Дождя". Журналистов впоследствии отпустили.
Всех задержанных в Петербурге журналистов отпустили, но автозак все равно уехал полный. Полициейских на Невском в несколько раз больше, чем участников акции протеста. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/vscpv13VRj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.
Активистов сообществ "Сеть" и "Новое величие" обвиняют в экстремизме. Они содержатся в СИЗО, некоторые находятся под домашним арестом.
Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пензе.
В Пензе началась акция в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Фото: телеграм-канал «Antifa jokes» pic.twitter.com/bzLLodOmXr— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 28 октября 2018 г.