Реальная безработица в Беларуси выигрывает 5:1 Леонид Фридкин

28.10.2018, 22:04

Как в Беларуси считают безработных.

Уровень фактической безработицы в Беларуси в III квартале 2018 г. по данным выборочного обследования домашних хозяйств составил 4,7% от численности рабочей силы (в III квартале 2017 г. – 5,2%). То есть, в реальности в республике насчитывается 240,5 тыс. безработных – на 33,4 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом место на рынке труда во многом зависит от пола, возраста и образования.

Официальный уровень безработицы, учитывающий только тех, кто зарегистрирован в службах занятости, обычно не превышает у нас 1%. Реальная, определяемая по методологии Международной организации труда, – почти в 5 раз выше. Такой показатель, ежеквартально публикуется Белстатом с 2017 года на основании обследования домашних хозяйств. Здесь безработными считаются люди, которые занимаются самостоятельным поиском работы без обращения в государственные органы занятости. В качестве безработных также учитываются пенсионеры и студенты дневных отделений, которые готовы приступить к работе немедленно и осуществляли поиск работы самостоятельно. Так, по данным Белстата, большинство безработных искали работу, используя газеты, Интернет, через друзей, родственников и знакомых. Только 16,3% безработных обращались в поисках работы в службу занятости. Это и неудивительно: к примеру, в январе-августе т.г. на учет было поставлено 143,3 тыс. граждан, обратившихся за помощью в трудоустройстве, а безработными из них признано только 80,6 тыс., т.е. 56,2%. К тому же средний размер пособия по безработице в августе т.г. составил всего 28,92 рубля, или 13,5% от бюджета прожиточного минимума.

Среди безработных, признанных таковыми по методике МОТ в III квартале т.г., 38,5% женщин. При этом безработица среди мужчин достигает 5,7%, женщин – 3,6%, среди городского населения – 4,9%, а сельского – 3,5%.

Тревожный сигнал – неравномерность распределения безработицы в зависимости от образования и возраста. Так, среди лиц с высшим образованием безработица по методике МОТ составляет всего 3,1%, тогда как у граждан со средним специальным образованием – 3,7%, профессионально-техническим – 5,3%, а общим средним – 7,8%. Таким образом, больше всего безработных среди лиц с профессионально-техническим и общим средним образованием. Они составляют 58,6% всех безработных в стране.

Средний возраст безработных – 39,2 года, подсчитал Белстат. Но выше всего безработица среди самых юных и пожилых граждан: в возрасте 15 – 19 лет – 21,4%, 20 – 24 года – 9,5%, 55 – 59 лет – 6%, а 60 – 74 года – 5,8%. Таким образом, повышение пенсионного возраста в перспективе может повлечь существенный рост безработицы среди тех, кто приближается к этому рубежу.

Оценка по методологии МОТ показывает, что безработица в Беларуси не сильно отличается от многих стран ЕС. В частности, у нас она примерно соответствует уровню Австрии (4,7%), Болгарии (4,8%), Эстонии (4,9%), Дании (5%) и Ирландии (5,1%), существенно выше, чем в Чехии (2,4%), Германии (3,4%), Венгрии (3,6%), Польше (3,7) и Нидерландах (3,9%), но куда ниже, чем в Греции (20,2%), Испании (15,2%) и Италии (10,9%) В среднем по 19 странам Евросоюза безработица составляет 8,3%. В США безработица в текущем году держится на уровне около 4%, варьируясь в разных штатах от 2,6 до 4,5%.

Кстати, в проекте программы деятельности правительства Беларуси на 2019 – 2020 годы в числе индикаторов в сфере занятости значатся уровень зарегистрированной безработицы ежегодно не более 1%, а безработицы по методологии МОТ к концу 2020 года – не более 5%. Так что более четверти миллиона белорусов будут фактически являться безработными, но официально считать их таковыми государство по-прежнему не намерено...

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