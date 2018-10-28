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«Водой не пользовалась, а счетчик накрутил шесть лишних кубов»

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  • 28.10.2018, 22:20

Пенсионерка попыталась узнать у «Водоканала», как так вышло, но там ответили, что счетчик еще мало накрутил.

Читательница «Вечернего Бобруйска» недоумевает: была в санатории, водой дома не пользовалась, а счетчик накрутил 6 лишних кубов! В «Водоканале» отвечают: это еще мало.

В редакцию обратилась читательница Вера Парахневич с таким вопросом: «Мне в августе поставили новые счетчики на воду, и сейчас за два месяца мне накрутило больше шести кубов холодной воды. Я в сентябре 20 дней отдыхала в санатории, живу одна, как могло использоваться столько?»

Отвечает Наталья Васильева, оператор абонентского отдела предприятия «Водоканал»:

– Новые счетчики, которые поставили в августе, прошли необходимые поверки, на них стоит клеймо, подтверждающее качество. Поэтому маловероятно, что проблема в них. Скорее всего, у абонента где-то протечка холодной воды, в сливном бачке унитаза, например. Могу сказать, что шесть кубов за два месяца – это не так много, чтобы забить тревогу. Но абоненту стоит проверить всю сантехнику, чтобы найти возможную утечку. Можно также заказать еще одну поверку счетчиков, но это платно.


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