Минское «Динамо» «подписало» российского рэпера Басту 28.10.2018, 22:31

Фото: hcdinamo.by

Теперь у Василия Вакуленко есть джерси минского «Динамо».

Минское "Динамо" подарило джерси российскому рэперу Василию Вакуленко.

- Не секрет, что Василий Вакуленко (он же Баста) давно собирает спортивные свитера и майки. Сегодня его коллекция пополнилась оригинальным джерси минского "Динамо" с номером 61! Цифры выбраны неслучайно: это автомобильный код Ростовской области — родины музыканта. Подарок прямо перед субботним концертом на "Минск-Арене" вручили наши хоккеисты — Андрей Костицын, Денис Казионов и Дмитрий Буйницкий! Василий обрадовался, вспомнил свое белорусское детство (некоторое время он жил в Гезгалах Дятловского района) и пожелал нашей команде удачи! — говорится в сообщении на hcdinamo.by.

Фото: hcdinamo.by