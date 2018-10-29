В Индонезии потерпел крушение Boeing со 188 пассажирами 4 29.10.2018, 8:06

2,223

Фото: Sutopo Purwo Nugroho via Twitte

Самолет упал после вылета из аэропорта Джакарты.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters, передает nv.ua.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - цитирует агентство представителя спасательных служб.

"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.

Как передает Sky News, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (2:20 по Минску) и пропал в 6:33.

Позже спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны.

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

Фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете, опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г. Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Он также опубликовал видео с места крушения лайнера.