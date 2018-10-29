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В Индонезии потерпел крушение Boeing со 188 пассажирами

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  • 29.10.2018, 8:06
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Фото: Sutopo Purwo Nugroho via Twitte

Самолет упал после вылета из аэропорта Джакарты.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), об этом сообщает Reuters, передает nv.ua.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

"Мы получили подтверждение, что самолет разбился", - цитирует агентство представителя спасательных служб.

"Мы не можем комментировать этот момент... Мы пытаемся собрать всю информацию и данные" - сказал исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сираит.

Как передает Sky News, самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6:20 по местному времени (2:20 по Минску) и пропал в 6:33.

Позже спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны.

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

Фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете, опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Он также опубликовал видео с места крушения лайнера.


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