Сергей Гуренко: Приехали на стадион «Динамо», а на поле как будто конница Буденного проскакала 29.10.2018, 8:21

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минчан раскритиковал работу главного арбитра динамовского дерби.

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко после матча с брестским "Динамо" (1:1) в рамках 26-го тура высшей лиги раскритиковал работу главного арбитра встречи, сообщает pressball.by:

- Игра выдалась интересной, веселой. Обе команды очень хотели победить. По количеству голевых моментов мы превзошли соперника, но моменты в футболе не считаются. На табло счет равный, значит, ничья.

- Вам не кажется, что вы играли в гостях? Поддержка у Бреста была очень громкой, а ваших болельщиков не было слышно.

- Мы уже привыкли играть дома, как на выезде. Мы уже не знаем, какой стадион домашний. Приехали сегодня, а на поле как будто конница Буденного проскакала. Я вышел на поле, и не узнал газон. Мы тут ни при чем, это же не наш стадион. Мы его только арендуем. Неудобно даже перед соперником. К сожалению, мы никак не можем повлиять на то, что происходит на стадионе "Динамо".

Я благодарен ребятам за самоотдачу, несмотря на решения Крука. Когда игроку разбивают нос, и резервный арбитр подсказывает Круку, что было нарушение, но он не реагирует. Не показывает желтую карточку. Как так можно? Удар кулаком в лицо. Думаю, Крук не играл в футбол. Иначе бы он знал, что такое получить удар в лицо.