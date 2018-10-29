В Грузии пройдет второй тур президентских выборов 29.10.2018, 8:36

Никто из кандидатов не набрал в первом туре 50% голосов.

По итогам обработки почти 100% бюллетеней на президентских выборах в Грузии никто из кандидатов не набирает необходимого числа голосов для победы в первом туре, сообщает bbc.com.

По результатам обработки 98,25% данных с участков кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов, то есть меньше 50%, необходимых для победы в первом туре. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 37,75%.

Оба выходят во второй тур.

В общей сложности за пост президента боролись 25 кандидатов.

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Ликование раньше времени

Ранее были обнародованы данные экзит-полов, проведенных консультационным центром «Психопроект» по заказу «Грузинской мечты». Опрос отдавал победу кандидату Зурабишвили в первом туре с 52%, хотя экзит-полы по заказу других кандидатов указывали на то, что будет второй тур.

Собравшиеся в избирательном штабе сторонники политика ликовали после объявления этих результатов, но сама Зурабишвили было более сдержанной.

«Я люблю осторожность. Я очень счастлива, но осторожно счастлива», — заявила Зурабишвили, отметив, что надо еще дождаться официальных результатов.

Сторонники Саломе Зурабишвили (справа) начали праздновать победу раньше времени

Фото: Getty Images

Давиду Бакрадзе признал свое поражение вскоре после закрытия участков.

Всего, по данным центральной избирательной комиссии, в последних прямых выборах главы государства приняли участие 46.74% избирателей. Примерно такая же явка была на предыдущих выборах.

Новый президент будет избран на шестилетний срок и сменит Георгия Маргвелашвили, который занимает этот пост с 2013 года.

Согласно новой конституции, которая начнет действовать после инаугурации, полномочия новоизбранного президента будут ограничены.