Помощника машиниста поезда Минск-Барановичи в пути убило током

Помощника машиниста поезда Минск-Барановичи в пути убило током2
- 29.10.2018, 8:52
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Инцидент произошел между остановочными пунктами Липа и Хвоево.
Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования помощника машиниста пассажирского поезда, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Несчастный случай произошел 27 октября примерно в 19.50 на участке между остановочными пунктами Липа и Хвоево. Помощник машиниста поезда региональных линий экономкласса следованием Минск-Барановичи проводил плановый осмотр электрощитовой вагона и получил удар током. Травма для 21-летнего молодого человека оказалась смертельной.
Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.