«Я сидела дома — в чем моя вина?» 1 29.10.2018, 9:16

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Белоруска дала машину знакомому, а теперь должна 15 000 рублей за смертельное ДТП.

20 сентября 2017 года на 23-м км трассы Р2 (Столбцы — Ивацевичи — Кобрин) в Столбцовском районе столкнулись грузовой микроавтобус Mercedes Sprinter и трактор с прицепом. Погиб мужчина 1972 года рождения (пассажир трактора): от удара он выпал под колеса прицепа. Было возбуждено уголовное дело, прошел суд. Ответчиком оказалась также хозяйка автомобиля Mercedes, которая не имеет прямого отношения к аварии. Тем не менее она обязана выплатить 15 тысяч рублей семье погибшего, пишет onliner.by.

Наталья (имя изменено) рассказала корреспонденту Onliner.by, что принадлежащий ей микроавтобус Mercedes Sprinter являлся источником дохода для семьи.

— На нем подрабатывали, что-то перевозили от случая к случаю. То мебель доставляли, то еще что. В тот день я одолжила машину знакомому: он отвозил стройматериалы и уже возвращался домой, ехал со стороны Несвижа в направлении Столбцов.

ДТП случилось 20 сентября 2017 года в темное время суток, около 20:00.

Из материалов уголовного дела:

«Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 22-му километру автодороги Р2 (Столбцы — Ивацевичи — Кобрин), вблизи деревни Вечеторево Столбцовского района, с превышением установленного скоростного режима, со скоростью около 95 км/ч при максимально разрешенной на данном участке дороги скорости 90 км/ч, имея реальную возможность заблаговременно наблюдать впереди по ходу движения автопоезд в составе трактора и прицепа, движущийся в его полосе движения в попутном направлении со скоростью около 17 км/ч, что являлось препятствием для его дальнейшего движения, проявил преступную небрежность и неосмотрительность, своевременных мер к снижению скорости движения управляемого автомобиля, вплоть до его остановки, не принял, чем нарушил требования подпункта 87.2 пункта 87 Правил дорожного движения, согласно которому „при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства“, продолжил дальнейшее движение с прежней скоростью, в результате чего допустил столкновение с указанным автопоездом, от которого автопоезд неуправляемо, ввиду возникших от удара неисправностей, выехал в левый по ходу движения кювет, где пассажир выпал из кабины трактора под колеса прицепа».

От полученных травм пассажир трактора скончался в больнице.

Водителю Mercedes было предъявлено обвинение по «водительской» статье (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека»), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Суд

Водитель Mercedes в суде не признал своей вины. Он указал, что не помнит момента аварии из-за полученных им самим травм. К слову, из поврежденного автомобиля его деблокировали работники МЧС. Мужчина в результате ДТП получил многочисленные травмы.

В суде водитель отметил, что ДТП можно было бы избежать, если бы прицеп трактора был обозначен габаритными огнями. Установлено, что электрооборудование в прицепе не работало.

Была проведена автотехническая экспертиза. Согласно ее выводам, «водитель автомобиля Mercedes в рассматриваемой дорожной ситуации с момента возникновения для него опасности, как при включенном ближнем, так и дальнем свете фар, путем применения экстренного торможения располагал технической возможностью предотвратить попутное столкновение с трактором».

Тракторист в суде выступал в качестве свидетеля, поскольку следствие не выявило в его действиях несоответствий требованиям ПДД, состоящих в причинной связи с рассматриваемым происшествием. Мужчина рассказал, что в тот вечер возвращался с уборочных работ и в какой-то момент почувствовал сильный удар в заднюю часть прицепа. Транспортное средство занесло в кювет, а пассажира через окно выбросило из кабины прямо под прицеп.

Приговор

Суд пришел к выводу, что водитель Mercedes имел реальную возможность избежать ДТП, однако «проявил невнимательность и неосторожность, не принял своевременных мер к снижению скорости», вследствие чего совершил столкновение с трактором.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность обвиняемого, установлено не было. Водителя признали виновным, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Помимо этого, потерпевшая сторона — жена и сын погибшего мужчины — заявила исковые требования о взыскании морального вреда — по 20 тыс. рублей в пользу каждого. Исковые требования были заявлены солидарно к ОАО «Жатерево», где работал погибший, а также к владелице автомобиля Mercedes, то есть к собственнице источника повышенной опасности.

Суд удовлетворил заявленные требования частично — по 15 тыс. рублей в пользу каждого из потерпевших. Вот так и оказалось, что Наталья, хоть она сама и не участвовала в ДТП, теперь должна нести за него ответственность.

«Я сидела дома, кашу варила»

Наталья не согласна с таким судебным решением.

— Я не считаю, что виновата в такой же степени, как и хозяйство, которое выпускало трактор с неработающими габаритными огнями на прицепе на дорогу. И вообще, почему тракторист вез пассажира? — говорит женщина. — А теперь я должна отвечать в той же степени, как и они? Да такого быть не может!

Я, проще говоря, дома сидела, кашу варила. И не совершала никаких ошибок или правонарушений. Так в чем же моя вина?

Хозяйка машины указывает на то, что ее транспортное средство находилось в исправном состоянии и она передала его трезвому водителю.

— У нас же не запрещено законом передавать свой автомобиль. Я одолжила его вменяемому человеку с водительскими правами. Машина проходила техосмотр. Почему суд никак не учитывает того, что я не участвовала в этой аварии, никак не могла повлиять на произошедшее? Думаю, было бы справедливо, если бы с меня сняли наказание или хотя бы уменьшили его, — считает она.

Тем не менее областной суд оставил решение районного без изменений, а в Верховный суд Наталья обращаться не намерена.

— Нет, не пойду я больше в суд, не верю, что мне там помогут, что один суд отменит решение другого суда. Не знаю, что теперь делать. 15 тысяч — это огромные деньги для меня.

В своем иске потерпевшая сторона указывала, что ответчики располагают необходимыми денежными средствами для возмещения морального вреда. Сказано, к примеру, что на автомобиль Mercedes наложен арест.

— После этого ДТП машина восстановлению не подлежит: на ней и не заработаешь теперь, и денег с нее особо не получишь, — говорит хозяйка авто.

Человек, управлявший микроавтобусом, отбывает наказание в колонии. С ним у Натальи никаких судебных тяжб нет.

— Он сам мне говорил, мол, машину разбил, а как рассчитаться, что делать — не знает. Денег нет. Да его самого жалко. Он, насколько мне известно, получил инвалидность, ему операция теперь нужна. А у него еще и ребенок маленький.

Комментарий юриста

Как вышло, что ответственность за ДТП легла в том числе на человека, который не управлял и даже не присутствовал ни в одном из транспортных средств и вообще имеет к произошедшему в определенном смысле опосредованное отношение? За комментарием корреспондент Onliner.by обратился к юристу Татьяне Ревинской.

«Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред» — статья 933 Гражданского кодекса.

— Лицо, причинившее вред, может быть освобождено от возмещения вреда, если докажет, что он причинен не по его вине. Однако в некоторых случаях вред приходится возмещать невиновным лицам, один из таких случаев — причинение вреда источником повышенной опасности (автомобилем, иным транспортным средством), — пояснила юрист.

Так, в соответствии с п. 1 ст. 948 Гражданского кодекса, владельцы источников повышенной опасности обязаны возместить вред (имущественный), причиненный источником повышенной опасности.

— Ответственности можно избежать, если владелец докажет, что причиной вреда стали: непреодолимая сила (например, ветер вынес автомобиль на встречную полосу); умысел потерпевшего (например, ДТП случилось при попытке пешехода совершить суицид); автомобиль выбыл из обладания в результате противоправных действий других лиц (например, совершен угон транспортного средства), — рассказала Татьяна Ревинская.

Она также акцентировала внимание на том, что в статье 969 Гражданского кодекса перечислены случаи, когда подлежит компенсации моральный вред при отсутствии вины причинителя — в частности, когда вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности.

Возмещение морального вреда, причиненного в результате ДТП, законом возложено на собственника (владельца по иному законному основанию) автомобиля, а не на того, кто сидел за рулем в тот момент.

— При этом следует иметь в виду, что если владелец источника повышенной опасности освобождается от возмещения имущественного вреда, причиненного вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего, то он не может нести ответственность и за моральный вред, — отметила юрист.

Под моральным вредом понимают страдания человека, связанные с физической болью (полученные травмы) или эмоциональными переживаниями (боль от потери близкого человека). Моральный вред компенсируется в денежной форме, его размер не зависит от размера имущественного вреда.

Согласно требованиям закона, при определении размеров компенсации морального вреда для каждого конкретного случая для обеспечения принципов разумности и справедливости учитываются: степень нравственных и физических страданий потерпевшего исходя из тяжести (значимости) для него наступивших последствий и их общественной оценки; обстоятельства причинения морального вреда; возраст потерпевшего; состояние его здоровья; условия жизни, материальное положение и иные индивидуальные особенности.

В случае смерти потерпевшего размер компенсации морального вреда лицам, имеющим право на его возмещение, определяется в зависимости от степени родства с погибшим, от нахождения на иждивении, характера взаимоотношений с ним и других конкретных обстоятельств, имеющих значение для оценки степени нравственных переживаний.

«Из уважения и памяти к погибшему не использовался трактор»

Еще одна сторона, которая будет нести ответственность за произошедшее в Столбцовском районе, — это ОАО «Жатерево». В ДТП погиб работник этого сельскохозяйственного предприятия, который вечером возвращался вместе с трактористом с поля, — в тот день они отработали смену с 8:00 до 20:00, занимались уборкой свеклы.

Следственным комитетом в рамках расследования уголовного дела было установлено, что должностными лицами хозяйства надлежащим образом не была организована и обеспечена доставка людей к месту проведения уборочных работ, а также их возвращение обратно. Именно поэтому работники искали возможность добираться на попутном транспорте, даже если это противоречило правилам дорожного движения. В салоне трактора заводом-изготовителем не было предусмотрено дополнительного сиденья для перевозки пассажира. Но тракторист согласился подвезти коллегу с поля.

Также по решению суда Столбцовского района предприятие обязано выплатить потерпевшим (жене и сыну погибшего работника) в общей сложности 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда — столько же, сколько и Наталья, хозяйка Mercedes. ОАО «Жатерево» не признало заявленные исковые требования о возмещении морального вреда и также предприняло попытку обжаловать решение районного суда, представив свои возражения.

«Ответчиком были предприняты исчерпывающие меры по оказанию материальной и моральной помощи Истцу и причиненный вред погибшему имел место быть в результате непреодолимой силы», — считают на предприятии. Под «непреодолимой силой», как указано в возражениях, понимаются обстоятельства, которые невозможно изменить или остановить по воле сторон.

ОАО «Жатерево» сообщило суду о произведенных платежах и оказанной помощи семье погибшего, в том числе о расходах на похороны и затратах на ритуальные принадлежности. Также согласно коллективному договору семье погибшего на производстве будет осуществлена выплата в размере 10 среднегодовых заработков. Вдобавок, как сказано в возражениях против иска, «с целью улучшения материального положения семьи» ОАО «Жатерево» был принят сын погибшего «для прохождения производственной и преддипломной практик, а также была предоставлена работа трактористом-машинистом».

«Кроме того, следует отметить, что ответчиком из уважения и памяти к погибшему не использовался трактор, закрепленный за ним, в сельскохозяйственных работах в течение 40 дней», — указано в возражениях против иска.