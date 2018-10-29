Максим Винярский: «Комсомольцы», вы ни о чем не забыли? 29.10.2018, 9:24

Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Есть связь между «праздниками» БРСМ и сталинскими репрессиями.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«100-летие ВЛКСМ - создан 29 октября 1918 года - празднуется в Беларуси на государственном уровне. Так называемый БРСМ считает себя правопреемником комсомола. В учреждениях образования потоком проходят тематические вечера и праздники. И, глядя на все эти концерты и дискотеки, хочется спросить: вы ни о чем не забыли?

29 октября - день памяти жертв политических репрессий. Именно в этот день в 1937 году в Минске было расстреляно больше ста представителей белорусской интеллигенции. В этот день мы не просто вспоминаем о страшных преступлениях советского государства, но и напоминаем правопреемнику советских палачей – Комитету государственной безопасности, что за репрессии все равно придется ответить, что никто не забыт и ничто не забыто. Год за годом мы собираемся у входа в здание КГБ, чтобы зажечь свечи и вспомнить о невинно убиенных.

Какая же связь между 100-летием комсомола и сталинскими репрессиями? Прямая. Жертвами советских репрессий стали десятки тысяч комсомольцев и комсомолок. В том числе, все руководители ВЛКСМ с 1918 по 1938 годы. Ефим Цейтлин, Оскар Рывкин, Лазарь Шацкин, Пётр Смородин, Николай Чаплин, Александр Мильчаков, Александр Косарев…

И если БРСМ действительно считает себя наследником ВЛКСМ, предлагаю присоединяться к нашей акции памяти 29.10.2018 у стен КГБ. Начало в 19:00».