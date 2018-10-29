The Globe: Крымский мост – удобная и очевидная мишень 6 29.10.2018, 9:44

5,228

Мост стал важной частью политической игры Кремля.

Так называемый Крымский мост соединяет материковую Россию с Крымом, полуостровом, который со всех сторон окружен украинской территорией. До недавнего момента с Россией он сообщался лишь по воздуху и морем, а это удовольствие не из дешевых, пишет канадское издание The Globe and Mail.

Мост имеет как автомобильное, так и железнодорожное полотно и стал крупнейшим в Европе. В мае 2018 года его открыл лично Путин, прокатившись по всей его 19-километровой длине. Хотя затраты, как и ожидалось, превзошли смету, превысив сумму в 4 миллиарда долларов, проект был завершен досрочно — что поистине удивительно. Уже одно это говорит о значении, которое Путин придал строительству моста, поручив его Аркадию Ротенбергу, своему спарринг-партнеру по боевым искусствам времен ленинградской юности.

Соединяя материковую Россию материк и Крым, мост отделяет Азовское море от Черного, перекинувшись через самое узкое место Керченского пролива. Азовское море — самое мелкое в мире. Хотя судоходство и затруднено мелководьем, Украина имеет на Азовском море два крупных порта, через которые экспортирует сталь и сельскохозяйственную продукцию. Теперь же судоходство ограничено самой конструкцией российского моста через Керченский пролив: суда выше 33 метров под ним уже не проходят. Это привело к тому, что грузоперевозки из украинских портов Азовского порта уже сократились примерно на 25%.

Нет никаких сомнений в том, что Крымский мост для России — жизненно важное национальное достояние. Любая атака на мост — это атака на самого Путина, его власть и престиж. Как нет и никаких сомнений в том, что мост — удобная и очевидная мишень.

Безопасность Крымского моста Путин в значительной степени поручил Национальной гвардии, которую нередко называют его персональной армией, так как ее главнокомандующий Виктор Золотов, бывший путинский телохранитель, отчитывается не перед министерством обороны, а докладывает лично президенту.

Для защиты моста от нападения с воздуха, с моря или из-под воды Россия пошла на чрезвычайные меры. Оборону полуострова обеспечивает грозная противоракетная система С-400, а также боевые пловцы с автоматическим оружием, которое может стрелять даже под водой. Для обнаружения взрывчатых веществ и отслеживания диверсантов противника используются беспилотные подводные аппараты, беспилотные летательные аппараты, а также гидроакустические системы.

Русские внимательно следят за каждым судном, приближающимся к мосту или стремящемуся пройти под ним. В соответствии с соглашением с Украиной от 2003 года, русские останавливают и досматривают все суда на дальних подступах. Компании, чьи корабли не пускают в украинские порты Азовского моря, теряют тысячи долларов в день, в особенности на скоропортящихся продуктах.

Некоторые наблюдатели уже назвали это явление квазиблокадой, а пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт (Heather Nauert) 30 августа заявила: «Действия России по пресечению морского транзита являются еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины в нарушение норм международного права». В конце прошлого месяца США передали Украине два катера, ранее использовавшихся Береговой охраной, для использования в Азовском море.

Нанесение экономического ущерба Украине — второе, не менее важное назначение моста. Это пример того, как Россия использует гибридную войну, чтобы не раздавить врага, а постепенно его ослабить.

В мае Россия провела в Азовском море военные учения, неизбежно вторгнувшись в украинские воды. Но чем выше напряжение, тем лучше: ведь Россия стремится создать новую зону конфликта на смену донецкой, где вялотекущая гражданская война тянется уже свыше трех лет и унесла более 10 тысяч жизней.

Для России главная стратегическая цель — преградить Украине путь в НАТО. В противном случае, Россия в Черном море будет окружена членами НАТО, за исключением Грузии. Малых, ненасильственных конфликтов в Азовском море вполне хватит, чтобы не пустить Украину в НАТО — ведь альянс не принимает страны, у кого имеются пограничные споры или замороженные конфликты.

Путину нужен карт-бланш, чтобы договориться с Западом насчет воюющих частей Украины, реализовав, хотя бы в общих чертах, мирный план от 2015 года, известный как Минские соглашения. Как заявила в середине сентября канцлер Германии Ангела Меркель: «Пока не будут выполнены Минские соглашения или достигнут прогресс в этом отношении, вопрос о снятии санкций в отношении России рассматриваться не будет». (Примечание: некоего «прогресса» в этом случае будет вполне достаточно, а Крым не упоминается вовсе).

Избавиться от санкций для Путина жизненно важно. Нехватка бюджетных средств уже вынудила его увеличить пенсионный возраст на пять лет, с 60 до 65 для мужчин и с 58 до 63 для женщин. Загвоздка здесь в том, что в половине регионов страны средняя продолжительность жизни ниже 65. «Мы не хотим умирать на работе» стало лозунгом общенациональных протестов, которые пугают Путина куда больше, чем недовольство среднего класса и городской интеллигенции.

Страдают и олигархи. Лишившись сервисного обслуживания и запчастей, они вынуждены распродавать свои самолеты, тем самым расставаясь со статусом и символом своей власти. Русский писатель Достоевский определил человека как «существо на двух ногах и неблагодарное», и можете не сомневаться: некоторые из олигархов, разбогатевших сугубо благодаря Путину, теперь мечут в его сторону злобные взгляды.

Итак, Крымский мост Путина — это часть политической игры, которая разом напоминает шахматы и фокус «три карты» с его шулерскими приемами. Мост позволяет Путину не только оборонять Крым, но и подпитывать конфликт с Украиной в Азовском море, что в свою очередь, дает ему возможность разыгрывать «миротворца» в Донецке.