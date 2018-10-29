ЖКХ заложило «мину» под каждую батарею 25 29.10.2018, 9:47

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Власти выдали свой план по подорожанию «коммуналки».

С виду безобидное заключение договоров на теплоснабжение — это мина замедленного действия, заложенная под каждую батарею, трубу или стояк в квартире собственника, пишет председатель нескольких товариществ собственников Юрий Водяницкий в статье на сайте «Белрынок».

Навязчивые предложения о заключении, перезаключении, изменении условий теплоснабжения, то есть переход от законодательных норм теплоснабжения к договорным, подтверждают планы правительства, касающиеся перевода на 100-процентную оплату коммунальных и жилищно-коммунальных услуг. Несомненно, это ударит по кошелькам собственников (нанимателей) жилья, однако не это самое страшное. Надо понимать, что важными условиями договора на теплоснабжение являются ответственность сторон и ее границы.

Дело в том, что, навязывая договорные отношения конечному потребителю тепловой энергии, физическому или юридическому лицу предлагают взять на себя ответственность за теплоиспользующие сети и системы всего здания, в котором находятся используемые таким лицом помещения. Например, ранее в случае затопления квартиры собственник не нес ответственности, если авария случалась не по его вине. Документально система являлась единым инженерным комплексом, за техническое состояние которого несла ответственность обслуживающая организация.

В отличие от системы горячего водоснабжения, за которую эксплуатирующая организация несет ответственность до первого крана в квартире и которую собственник может перекрыть сам, тем самым устранив возможность затопления, систему теплоснабжения заглушить нельзя. Она не предусматривает запирающего устройства, поскольку в зимний период не может быть полностью отключена из-за опасности разморозки. Потому и существовала нормативная конструкция, при которой система теплоснабжения считалась единым комплексом. За его сохранность несла ответственность обслуживающая организация (ЖЭС, ТС или коммерческая организация, заключившая договор на техническое обслуживание).

Ранее ЖРЭО выступало представителем собственника или нанимателя жилых помещений и несло ответственность за оказание, начисление, сбор, учет потребления, расчеты, техническое сопровождение, оплату услуг. Сейчас собственник будет нести ответственность перед каждым поставщиком в отдельности и в идеале каждый поставщик — перед собственником.

Прежде все эти процессы контролировал один орган — ЖРЭО. Теперь ими займутся шесть самостоятельных органов, не связанных между собой. Они абсолютно независимы и также действуют в рамках договорных отношений. Добавит ли это порядка и станет ли залогом снижения стоимости услуг? Вопрос риторический.

Согласно договору с теплосетями, в квартиры обязаны доставлять тепло, если речь идет об отоплении, однако между жильцами и сетями есть посредник — транзитная организация. Причем она не несет никакой ответственности ни перед первым, ни перед последним участником цепочки.

На мой взгляд, смысл заключения новых договоров — снятие ответственности с организаций, отвечающих за сети, часть которых проложена внутри дома/квартиры. Это легко пояснить на примере. Допустим, вы живете на девятом этаже. Пока вы находитесь на работе, разрывается или протекает батарея в квартире или, хуже того, труба либо стояк, вследствие чего заливает все квартиры ниже вашей. Как итог, ответственность несет не обслуживающая организация, а вы как собственник квартиры, в пределах которой случился разрыв батареи, трубы или стояка.

Еще раз повторю: система отопления — единый инженерный комплекс (в отличие от системы горячего водоснабжения, которую жилец может перекрыть). Это называется границей ответственности. При заключении договора жильцы переводятся из плоскости технических нормативов в правовую плоскость. Следовательно, подписывая договор, собственник берет на себя ответственность за техническое состояние имущества в пределах своей квартиры.

Теперь тот, кто подписал договор на теплоснабжение, несет ответственность за прогнивший за десятки лет стояк или трубу. Ответственность подразумевает, что возмещать все убытки пострадавшим от затопления соседям будете вы, а не организация, которая обслуживает теплосети, зачастую не ремонтировавшиеся десятилетиями.

Что произойдет, если такой договор не заключить или заключить позже установленного срока? Ничего. Услугу все равно продолжат оказывать, а платить за нее жильцы будут, как и раньше, по факту.