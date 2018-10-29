Мальчик Матвей и резиденции Лукашенко 32 Виктор Горбачев

29.10.2018, 9:55

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Хоть какая то граммулька совести должна же быть?

Я, конечно же, все понимаю. Однако. Хоть какая то граммулька-то совести (или чего нить прочего человеческого) должна же быть?

Ну, есть у тебя пару резиденций. Ну - пять. Но, куда же очередную, толи 15, толи 20 уже возводить. Смех сквозь слезы. И ведь хоть кол на голове чеши. Чем беднее народ - тем больше извращений от власти. Вот, мы уже наблюдаем очередное творение в виде очередного дворца-резиденции. И место то какое хорошее. Мядельское направление. От глаз людских дальше и в красивой глуши, вблизи с водоемами. Вот зачем? Зачем ему их столько? Кто нить может то хоть сказать ему, что на тот "свет" их не утянуть? Или там все рядом идиоты полные и непонимающие? Это же сколько "бабла" народного украдено!

А в это время. Включаю ТВ и тут же реклама в виде просьбы. Мол, 3-х летний мальчик Матвей страдает такой-то болезнью. Нужна срочная помощь деньгами. 38 тысяч евро. Звоните и по 2 рубля снимут с телефона в его поддержку. И лечат только в Германии. Не понял? А наша лучшая медицина что, уже все? Не тянет?

И вот смотрю на все это… Миллионы валюты вбухивается в резиденции. Бесконтрольно. Для себя любимого и прочих утех. А мальчику Матвею - так люди добрые, кто чем может. И вот как Матвею и его родителям объяснить, кто увел у них из под носа деньги Матвею на срочное лечение?!

И носит же земля таких! Для себя и своей своры все и без спроса, а для сотен Матвеев - с миру по нитке.

Да горите вы в этих резиденциях! И давитесь на золотом унитазе золотыми батонами.

А Матвею? Здоровья. Живи, пацан!

Точка.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»