Очередная глава истории России подходит к концу 2 Вадим Жартун

29.10.2018, 9:59

4,207

Человечество знает подобные примеры.

История знает множество случаев, когда правители заканчивали свою карьеру на плахе или в заточении, однако в XX веке появилась целая плеяда глав государств, проделавших обратный путь и пришедших к власти через аресты, суды, тюрьмы, ссылки и изгнание.

Вацлав Гавел

Вацлав Гавел, президент Чехословакии, а затем Чехии, в октябре 1977 года был приговорен к 14 месяцам тюрьмы условно за "покушение на интересы республики за рубежом".

Через пару месяцев его обвинили в "нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей" и до марта 1978 продержали в тюрьме, а затем прекратили дело.

29 мая 1979 года Гавела вновь арестовали по обвинению в попытке свержения существующего строя и осудили к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем.

В 1989 году Гавела вновь арестовали, как одного из инициаторов создания "Гражданского форума", ставшего главной оппозиционной силой в Чехии.

Гавела это не остановило. Осенью 1989 года в Чехословакии началась "Бархатная революция", и 29 декабря 1989 года на совместном заседании обеих палат Федерального Собрания ЧССР во Владиславском зале пражского Града Гавел был единогласно избран президентом — первым некоммунистическим президентом Чехословакии за последние 40 лет.

Нельсон Мандела

Нельсон Мандела, президент ЮАР, отсидел в тюрьмах в общей сложности 27 лет.

5 декабря 1956 года Мандела и еще 150 человек из Африканского национального конгресса были арестованы властями по обвинению в государственной измене, приверженности коммунизму и подготовке насильственного свержения власти. Процесс шел 5 лет и в результате всех оправдали.

В 1961 году Мандела возглавил вооруженное крыло АНК, а уже в августе 1962 года его арестовали и приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Чуть позже полиция нашла его записи, подтверждавшие организацию Манделой диверсий, и его заключение превратилось в пожизненное.

Манделу это не остановило, и когда после подписания последним белым президентом ЮАР Фредериком де Клерком указа о легализации АНК Мандела вышел на свободу, он вернулся на должность лидера АНК.

В период с 1990 по 1994 год партия принимала участие в переговорном процессе по отмене режима апартеида, результатом которого стало проведение первых общенациональных выборов на общерасовой основе.

На состоявшихся в апреле 1994 года парламентских выборах 62% голосов получил АНК, и в мае 1994 года Мандела официально вступил в должность Президента ЮАР, став первым темнокожим жителем страны на этом посту.

Алексей Навальный

Алексей Навальный, создатель "Фонда борьбы с коррупцией" и самый популярный российский оппозиционный политик, в 2013 году был приговорен к пяти годам колонии общего режима по сфабрикованному "делу Кировлеса", однако вскоре срок был заменен на условный.

В 2014 году уже по делу "Ив Роше" суд приговорил Алексея к 3,5 годам условно и до 15 февраля 2015 года Навальный находился под домашним арестом.

Проведя на свободе всего 5 дней, Навальный получил 15 суток ареста за несанкционированную агитацию в метро. Всего Алексея арестовывали 10 раз, приговорив в общей сложности к 192 дням за решеткой.

Навального это не остановило.

Вместо эпилога

Я рассчитываю, что у истории Алексея будет интересное продолжение и он по праву войдет в этот список уже как глава государства. Но вне зависимости от этого, а так же от личного отношения к Навальному, мы с вами должны помнить несколько простых вещей:

тот, кто борется с коррупцией и призывает народ к мирному протесту против жуликов и воров — не преступник, ему не место в тюрьме;

если такие люди сидят за решеткой, а настоящие преступники занимают высокие государственные посты — значит, страна серьезно больна, ее нужно спасать;

никакие посадки не могут спасти режим, который полностью исчерпал себя и которому суждено пасть — это произойдет в любом случае;

чем раньше это произойдет, тем больше у нас и у наших детей шансов на свободную и счастливую жизнь в своей собственной стране;

чтобы приблизить этот момент не обязательно быть героем — любая поддержка правого дела, даже самая скромная, не будет лишней.

Очередная глава истории России подходит к концу, и уже давно пора начинать новую — с чистого листа.

Вадим Жартун, zhartun.me