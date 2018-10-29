СМИ: Британская разведка знала о планах Саудовской Аравии похитить Хашогги 29.10.2018, 10:20

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ФОТО: ZUMAPRESS.COM /GLOBAL LOOK PRESS

MІ-6 предупредила Эр-Рияд через свои каналы.

Секретная разведка Великобритании MІ-6 была в курсе планов Саудовской Аравии похитить оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Об этом со ссылкой на свои источники в разведке сообщает британское издание Daily Express, пишет gordonua.com.

Перед убийством Хашогги в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле разведка перехватила из Эр-Рияда приказ похитить и доставить журналиста в саудовскую столицу. Приказ непосредственно не исходил от наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, и нет данных о том, знал ли он об этом, отмечает собеседник издания.

Исполнителям похищения Хашогги якобы разрешили действовать по обстоятельствам, если "журналист окажется проблемным".

Источник Daily Express утверждает, что 1 октября MІ-6 узнала о выдвижении в Стамбул группы из Саудовской Аравии в количестве 15 человек, цель которых была "достаточно ясна". Британская разведка предупредила Эр-Рияд через свои каналы, что это "не очень хорошая идея", но в Саудовской Аравии предупреждение проигнорировали.

Хашогги пропал 2 октября после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. В консульстве изначально заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение. 16-го и 17 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве.

Сообщалось, что во время следственных действий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там был убит Хашогги. Как минимум пять человек, которых турецкая полиция подозревает в причастности к исчезновению Хашогги, связаны с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, писало 16 октября издание The New York Times. 20 октября власти Саудовской Аравии подтвердили, что журналист Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле.

Саудовский прокурор сказал, что по делу об убийстве задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, в отставку отправили высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Асири и судебного советника Сауда аль-Кахтани.

Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил 21 октября, что агенты спецслужб "вышли за пределы своих полномочий", совершив убийство журналиста и попытавшись это скрыть.

Аль-Джубейр уверял, что наследный принц Мухаммед не причастен к убийству. 23 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство Хашогги в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным. Тела журналиста еще не нашли, добавил он.

Генпрокурор Саудовской Аравии подтвердил информацию турецкой стороны. 59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца. Он вел собственную колонку в Washington Post.

Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.