У белорусских школьников начались аномально длинные осенние каникулы 8 29.10.2018, 10:46

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Они продлятся до 7 ноября.

У белорусских школьников начались осенние каникулы (а фактически они начались в субботу). На этот раз они очень длинные и продлятся по 7 ноября включительно.

Т.е. в школу детям нужно будет идти в четверг, 8 ноября, пишет nn.by.

Ранее осенние каникулы составляли неделю, но тут вмешалось 7 ноября, которое приходится на среду. Поэтому неделю решили не разбивать.

Вторая четверть будет длиться до 22 декабря. Зимние каникулы начнутся с 24 декабря и закончатся 7 января.