Сибирь – еще один «гвоздь» для Путина 7 29.10.2018, 10:39

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Пока Кремль сражался с ветряными мельницами в Сирии, появились настоящие проблемы.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Новосибирске заявил, что в регионах Сибири растет уровень террористической активности и крайне высока вероятность проникновения международных террористов, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Расположенные в Сибири объекты оказались в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций по причине несоответствия объектов культуры, спорта, а также религиозных сооружений требованиям по антитеррористической защищенности из-за нехватки денег в региональных и местных бюджетах.

Но стоп! Как же борьба с терроризмом на дальних подступах? «Величайшая в истории» победа в Сирии? Обновление антитеррористического оборудования по всей стране? Карательные законы Яровой, в конце концов?

Пока Кремль сражался с ветряными мельницами в Сирии - в Сибирь прибывали настоящие боевики, готовящие реальные теракты.

А хваленное антитеррористическое оборудование было элементарно распилено жадными местными чиновниками.

«Международный терроризм в Сибири» - такого действительно еще никогда не было. Очередной гвоздь в крышку гроба «позднего путинизма». Но, сколько их еще нужно?