Белорусские налоговики: На нас спускают собак и угрожают оружием 12 29.10.2018, 10:59

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Сборщики податей просят о защите.

В Беларуси могут ввести обязательное страхование за счет бюджета сотрудников налоговых органов. Тем самым МНС просит защитить налоговиков от противоправных действий недобросовестных предпринимателей, сообщает tut.by.

А может, заодно стоило бы защитить и добросовестных предпринимателей от необоснованных претензий проверяющих органов?

Опасная служба и без страховки

Многие знают, что работа налоговых работников связана с проверкой бухгалтерских документов, но этим их деятельность не ограничивается. Налоговики, как и сотрудники иных проверяющих органов, участвуют во внеплановых оперативных проверках.

В частности, такие проверки нередко связаны с выявлением товаров, которые нелегально ввезены в страну. Но не все готовы разговаривать с представителями налоговых органов мирно.

В обосновании к проекту новой редакции Налогового кодекса, которая должна вступить в силу с 2019 года, сообщается, что в Министерство по налогам и сборам ежегодно поступают десятки сообщений о физическом противодействии проверяющим в ходе проверок торговых объектов, в складских помещениях и на автомагистралях.

Доходит до того, что нарушители прибегают к организации стихийных митингов вокруг проверяющих, портят их имущество, выталкивают из автомобилей. А бывают случаи, отмечает МНС, которые угрожают жизни сотрудников.

«При проведении проверок нелегальных СТО в частных домовладениях имеют место случаи насильственного закрытия и удерживания работников налоговых органов в гаражах, а также натравливания собак», — сообщает МНС.

В 2017 году в районе Слуцка и вовсе на налоговиков было совершено разбойное нападение. Сотрудники налоговой инспекции проводили контрольную закупку алкогольных напитков. Нарушитель приставил к голове налогового инспектора оружие и забрал деньги.

Такие события породили у МНС обоснованное желание защитить своих сотрудников, которые выезжают на проверки. К слову, работники иных контролирующих органов (МВД, КГК) подлежат обязательному государственному страхованию за счет средств бюджета.

«Таким образом, введение обязательного государственного страхования работников налоговых органов направлено на их социальную защиту, позволит создать равные условия выполнения служебных обязанностей для представителей контролирующих органов и возмещать этим работникам, их близким или наследникам причиненный вред», — считают в МНС.

При этом речь идет о введении обязательного страхования не всех работников налоговых органов, а тех, кто будет участвовать в оперативных проверках.

Бизнес-союзы: предпринимателей тоже нужно защитить

Ни у кого возражений не вызывает, что налоговиков нужно защитить от насилия. При этом представители делового сообщества считают, что защищать нужно не только добросовестных налоговиков, но и добросовестных предпринимателей, которые попадают под санкции со стороны проверяющих органов.

«В нашем законодательстве давно закреплена презумпция добросовестности предпринимателей. Но когда дело касается жизни и реальных взаимоотношений проверяющих органов и предпринимателей, то этот механизм, который должен защищать бизнес, не работает», — говорит заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Сергей Варивода.

Наглядный пример — процедура корректировка таможенными органами стоимости ввозимого товара.

«Импортеру нередко вменяется более высокая таможенная стоимость ввозимого товара, вследствие чего появляется своеобразный налог на импорт. В результате, плательщику приходится доказывать, что он представил верную информацию. Хотя, если исходить из позиции презумпции добросовестности предпринимателя, то собирать доказательства для своих действий должен таможенный орган, а не предприниматель», — подчеркивает Варивода.

По его словам, не видят защиты своих интересов предприниматели не только на таможне, но и внутри страны, когда спорят с представителями проверяющих органов в судах.

«Поэтому в деловом сообществе устоялся стереотип — с фискальными органами лучше не судиться, а дешевле выполнить предписание и уплатить штраф, нежели тратить деньги на юристов и идти в суд», — констатирует Сергей Варивода.

Другие эксперты подтверждают, что предприниматели скептически относятся к спорам с проверяющими органами в суде.

«Проблема заключается не в правовом поле, а в идеологическом подходе. До тех пор, пока экономическое судопроизводство будет исходить от экономических интересов государства, а не от буквы закона, мы не получим беспристрастного отношения судов к делам с участием предпринимателей», — считает председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

По мнению экспертов, возможно, ситуация с судопроизводством в стране была бы лучше, если бы решения белорусской Фемиды становились достоянием общественности.

«В Беларуси нужно публиковать, как в России, решения экономических судов. Когда эти решения станут публичными, тогда суды более аккуратно станут подходить к тем решениям, которые принимают», — полагает Сергей Варивода.

Экономические перспективы Беларуси, судя по проекту официального прогноза на 2019 год, довольно туманны. Правительство уже определило, что увеличить ВВП до 100 млрд долларов можно только за счет активного развития частного сектора в стране.

Поэтому есть шанс, что государство будет постепенно поворачиваться лицом к малому и среднему бизнесу. К слову, на прошлой неделе пришла новость о том, что резонансный указ № 488 может быть все-таки отменен.

Напомним, на основании этого указа контролирующие органы ведут борьбу с лжепредпринимательскими структурами и заодно применяют санкции в том числе к добросовестным предпринимателям. В мае этого года Василий Матюшевский, занимавший на тот момент должность первого вице-премьера, заявил, что указ № 488 «нанес невероятный ущерб предпринимательству в стране».

Первый вице-премьер Александр Турчин, занявший эту должность в августе, недавно сообщил, что президент поддержал предложение правительства об отмене 488-го указа.

Представители делового сообщества считают, что в стране от противоправных действий должны быть защищены как сотрудники проверяющих органов, так и предприниматели.

«Бизнес не против борьбы государства с лжепредпринимательскими структурами. Но дошло до того, что из-за этого под санкции стали попадать добросовестные предприниматели. Так что, конечно, если мы говорим о защите сотрудников проверяющих органов от противоправных действий, то должна быть аналогичная защита и у предпринимателей», — резюмировал Александр Швец.