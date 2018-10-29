«В кач. лица, в отнош. кот.»: Как белорусский суд экономит на знаках в смс 1 29.10.2018, 11:21

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Алесь Денисов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Получается настоящий «новояз».

Суд над гродненским музыкантом и журналистом-фрилансером Алесем Денисовым перенесен. Денисова должны были судить за репост из группы "ВКонтакте", признанной «экстремистской», передает «Еврорадио».

Однако утром 29 октября он получил смс (судя по всему, из суда) о том, что заседание перенесено на 2 ноября.

Стиль этой смски заслуживает отдельного внимания. Суд экономит на знаках как может. Получается настоящий "новояз":

"Денисов А.М., суд Окт. р-на вызыв. Вас в кач. лица, в отнош. кот. ведётся админ. процесс к 10:00, 02.11.2018 по админ. делу в отнош. Вас о ч.2 ст.17.11 КоАП РБ по адр. ул.Дубко 9, зал сз.5. судья Шпак В.И., 413657. При себе иметь паспорт. Послед. неявки устан. ст. 169, 282, гл.28 ГПК, 24.1 КоАП".

Журналисты решили дать суду несколько советов. Во-первых, можно писать латиницей — тогда количество символов в одном смс-сообщении увеличится и не надо будет так жестко сокращать. Во-вторых, можно же просто позвонить! В-третьих, в 2к18 можно наконец начать пользоваться мессенджерами.

Ну и, наконец, можно оставить журналиста "Белсата" в покое. Но это уже вопрос не к суду.