В России проходит акция «Возвращение имен» 5 29.10.2018, 11:29

На Лубянской площади 12 часов будут читать имена людей, погибших в годы советского террора.

В России сегодня накануне Дня памяти жертв политических репрессий проходит акция "Возвращение имен", сообщает svoboda.org.

"Тоталитарное государство не просто убивало людей – оно стремилось вычеркнуть их имена из истории, уничтожить всякую память о них. Возвращение имен, возвращение памяти об оболганных и убитых – это отрицание диктатуры, это наш шаг к свободе", - говорится в обращении организатора акции международного правозащитного движения "Мемориал".

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади с 10 утра до 10 вечера будут читать имена людей, погибших в годы советского террора. Только в Москве было расстреляно более 40 тысяч человек. И хотя акция проходит уже в 12-й раз, остались непрочитанные имена.

Московские власти сначала не хотели согласовывать мероприятие, объясняя это ремонтными работами на Лубянке. Некоторые проблемы с организацией возникли и в других городах, рассказал "Эху Москвы" председатель "Мемориала" Ян Рачинский.

Акция "Возвращение имен" пройдет также в Варшаве, Вашингтоне, Лондоне, Праге. Советские диссиденты заявляют, что нынешняя власть в России продолжает политические репрессии.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября по решению Верховного Совета от 1991 года. Акция "Возращение имен" проходит в канун этого дня, чтобы, по словам ее организаторов, придать Дню памяти, установленному государством, "человеческое измерение".