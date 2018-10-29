Лявон Борщевский: Власть по-прежнему находится в гибридном состоянии 1 29.10.2018, 11:43

Лявон Борщевский

Фото: Agencja Gazeta

Куропаты, как и 30 лет назад, требуют защиты.

В воскресенье в Минске прошли традиционное шествие и митинг на Дзяды в Куропатах. Демократическая общественность уже на протяжении тридцати лет напоминает о судьбе десятков, если не сотен тысяч безвинно расстрелянных. И даже сейчас народный мемориал требует защиты, передает «Белсат».

Более 250 человек пришли в Куропаты на место народного мемориала. Шествие проходит почти 30 лет. Лозунг нынешней акции – защита Куропат от ресторана «Поедем поедим», который, по мнению организаторов акции, построили незаконно.

«Ресторан «Поедем поедим» сегодня закрыт, написано, что по техническим причинам. Но эти причины мы знаем. Они боятся людей, которые придут на Дзяды», - говорит сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Конфликт между властями и демократической общественностью из-за Куропат длится все 30 лет. Несколько раз вандалы разрушали кресты, портили так называемую скамью Клинтона, оскверняли иконы. Аресты и штрафы познали защитники Куропат во время строительства кольцевой дороги и попыток построить бизнес-центр. Сейчас активисты пытаются закрыть печально известный ресторан.

«Власть по-прежнему находится в гибридном состоянии. Она пакостит тем людям, которые пришли сюда и на которых Беларусь держится», - считает Лявон Борщевский, бывший депутат Верховного Совета Беларуси.

После шествия в Куропатах состоялся митинг и молитва за невинно убитых людей.