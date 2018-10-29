Гидромет: На неделе ожидается теплая для этого времени погода 29.10.2018, 11:59

На неделе будет до +18 °С, но без дождей не обойдется.

На этой неделе в Беларуси ожидается теплая для этого времени погода, особенно тепло будет в южных районах страны, но без дождей не обойдется. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

30 октября, во вторник, погоду будет определять поступление теплой воздушной массы с юго-запада Европы, но в восточных районах еще сохранится влияние фронтального раздела, что обусловит большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом страны. Ожидается преобладание облачной погоды, ночью и утром преимущественно по восточной половине Беларуси пройдут небольшие дожди, по Витебской области — с мокрым снегом. Днем без существенных осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит 0…+6 °С, по юго-западу она не опустится ниже +7…12 °С, максимальная температура днем будет находиться в пределах от +2 °С по северо-востоку Витебской области до +20 °С по юго-западу Брестской области.

В среду, 31 октября, атмосферный фронт обусловит на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +6… 12 °C, максимальная температура днем +11…18 °С; по северо-востоку страны температурный фон ниже — ночью +3…5 °С, днем +7…10 °С.

В четверг, 1 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +4…9 °С, максимальная температура днем в основном +12…18 °С, лишь по северо-востоку страны не выше +10…11 °С.

2 ноября, в пятницу, ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный фронт обусловит в основном по северо-западной половине Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +2…9 °С, максимальная температура днем в основном +8…14 °С, в юго-западных районах страны +15…16 °С.