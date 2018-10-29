The Guardian: Спецслужбы Чехословакии следили за Дональдом Трампом 29.10.2018, 12:26

Слежка началась в 1977 году.

Служба государственной безопасности Чехословакии (StB) вела слежку за нынешним президентом США Дональдом Трампом, чтобы получить информацию о высших эшелонах американского правительства, сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что слежка была установлена после свадьбы Трампа и Иваны Зельничковой в 1977 году. Операция курировалась агентами из города Злин, где родилась и выросла Ивана Зельничкова, а также из Праги. Отец Иваны Зельничковой Милош регулярно сообщал чехословацкой спецслужбе о визитах дочери и о деловой активности зятя в Нью-Йорке. Зельничек был записан в StB как "тайный доносчик". Он сотрудничал с секретной службой до самого конца коммунистического режима.

Бывший сотрудник службы государственной безопасности Чехословакии Властимил Данек подтвердил изданию информацию о спецоперации. По его словам, Трампом интересовались и в первом отделе службы в Праге.

Из документов, доступных изданию, не следует, что чехословацкие спецслужбы передавали КГБ СССР информацию о Трампе. Однако газета подчеркивает, что стороны сотрудничали на регулярной основе, а некоторые агенты из Чехословакии работали напрямую на КГБ.

Масштабы слежки КГБ за Трампом неизвестны, так как все связанные с этим документы по прежнему засекречены. Архивы чехословацкой StB были рассекречены в 1990-х годах, но значительная часть документов была уничтожена к моменту падения коммунистического режима.