С жителями Бобруйского района власть поступила «по-свински» 29.10.2018, 12:35

В трех деревнях и в одном агрогородке сельчанам запретили содержать свиней.

Бобруйский райисполком решением № 23-17 от 19-го октября определил территории, в пределах которых гражданам и индивидуальным предпринимателем нельзя заниматься свиноводчеством, пишет «Бобруйский курьер».

В «черный список» попали деревни Сычково (Сычковский сельсовет), Лоси (Брожский сельсовет), Малые Бортники, а также агрогородок Большие Бортники (Бортниковский сельсовет). Причем табу касается как подсобных хозяйств, так и индивидуальных предпринимателей. Данное решение уже вступило в силу.

С чем же связан запрет? Оказывается, на данных территориях расположены свиноводческие комплексы – ферма «Сычково», репродуктор «Лоси», ферма «Малые Бортники» и «Большие Бортники». Каждый из них имеет проектную мощность до 12 тысяч голов в год.

И, в качестве дополнительных мер по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных заболеваний животных в свинокомплексах, райисполком не нашел ничего лучшего, как просто запретить разводить хрюшек в близлежащих районах.

Самое невероятное в этой истории то, что принятый документ – абсолютно законный! Ведь согласно ветеринарно-санитарным правилам содержания продуктивных животных в личных подсобных хозяйствах граждан в радиусе не менее пяти километров от свиноводческих ферм и комплексов, предусмотренных постановлением совета министров Беларуси № 758 от 29-го августа 2013-го года, запрещается содержать свиней и физическим лицам в личных подсобных хозяйствах, и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также индивидуальным предпринимателям…

Вот так «по-свински» поступила местная власть с сельчанами, желающими заниматься «подсобным» свиноводчеством и иметь в холодильнике свой собственный кусок сала…