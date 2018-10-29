Крекс, фейк, пекс СерпомПо

29.10.2018, 12:42

Вот тебе, центральноафриканский «черный Абдулла», удар из Москвы.

Нет, ну так нельзя! Сколько можно издеваться над собственным народом?!

Едва граждане освоили сирийский словарь – Идлиб, алавиты, Хмеймим, Тартус, какая-то «нусра» при них. А здесь новый словарь из Центральной Африки сквозь телевизор просачивается с автоматами в руках – «Селека» какая-то, черт ее дери,

Абдулла Иссен. Кто они?

Голова пухнет.

Короче, так. «В желтой жаркой Африке, в центральной ее части» – новом острове великого нашего «русского мира» - полевой командир Иссен объявил ультиматум: в течение 48 часов правительственное войско христианского президента и православные наемники «Вагнера» должны убраться с их территории. И своим, царовским «черную метку» послал, и чужим – российским. «Ажанс Франс-пресс» отстучал телеграмму.

На этом месте проснулась Смоленская площадь – пресс-Маня Захарова объявила новость «фейком». Все. Точка. Подробностей никаких. Отлила в граните в РБК.

Вот тебе, центральноафриканский «черный Абдулла», удар из Москвы! Нет тебя. Ты – фейк.

Не так надо, пресс-Маня. Лучше не отрицать, а выступить с моральным осуждением. Этому учит великое советское кино.

СерпомПо