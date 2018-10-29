Меркель решила уйти с поста председателя ХДС 1 29.10.2018, 12:47

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(обновляется) При этом она намерена сохранить пост канцлера.

Канцлер Германии Ангела Меркель готова оставить пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) после низких результатов ХДС на выборах в парламент федеральной земли Гессен. Об этом сообщает Westfälische Nachrichten со ссылкой на источники.

По данным издания, Меркель уже предложила свою отставку руководству партии. При этом она намерена сохранить пост канцлера.

Информацию подтвердила газета Bild со ссылкой на источники в руководстве консерваторов. По информации издания, о своем решении Меркель объявила на заседании правления партии в свете потери ХДС голосов на региональных выборах в Гессене.

Съезд христианских демократов, на котором будет переизбираться партийное руководство, состоится в начале декабря.

До сих пор Меркель всегда заявляла, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должны находиться в одних руках. Поэтому она говорила, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в начале декабря 2018 года.

На выборах в земле Гессен ХДС получил 27%, входящие с ней в правящую коалицию социал-демократы — 19,8%. Эти результаты хуже, чем на выборах 2013 года.

«Би-би-си» отмечают, что ее решение связано с «тяжелым проигрышем на местных выборах»: в октябре баварская партия «Христианско-социальный союз» (CSU), которая вместе с «Христианско-демократическим союзом» (CDU) образует фракцию в Бундестаге, получила на выборах в местный ландтаг худший результат с 1954 года. В то же время в баварский ландтаг впервые прошла «Альтернатива для Германии» (AfD), набрав 10,2% голосов.

Партия также показала худшие за полвека результаты на прошедших 28 октября выборах в ландтаг земли Гессен: с прошлых выборов она потеряла 10,9%, набрав около четверти голосов (27,4%). Свой результат на 11,1% ухудшили и представители Социал-демократической партии.

Как и в Баварии, их голоса перешли партии «Зеленые» (с результатом 19,5%, что на 8,4% больше предыдущего результата) и «Альтернативе для Германии» (13% — на 8,9% больше, чем на выборах в региональный ландтаг 2013 года).

Канцлер Германии Ангела Меркель была председателем демохристианской партии «Христианско-демократический союз» более 18 лет (с 2000 года), до этого она с 1998 года была ее генеральным секретарем.