Северинец: Руководство ресторана в Куропатах просит милицию возбудить уголовное дело против активистов 2 29.10.2018, 13:04

Павел Северинец

Защитникам урочища прислали повестки.

Сопредседатель "Белорусской Христианской Демократии" Павел Северинец получил повестку в Боровлянское отделение милиции Минского РУВД, сообщает сайт ПЦ Весна.

Политик вызывается на 10 часов утра 29 октября как "участник уголовного процесса".

Пока неизвестно, в каком качестве вызван Северинец. Позже политик сообщил на своей странице в "Фейсбуке": "Позвонил участковому по номеру, указанному в повестке. Он говорит, проводится проверка по заявлению руководства ресторана. Дело еще не возбуждено, но материалы проверки будто бы в соответствии с 173, 174 УПК будут передаваться в следственный орган для решения, возбуждать ли дело (решать будут "наверху", разумеется).

Вахта в Куропатах будет продолжаться до полной победы.

Верым, можам, пераможам!".

Правозащитники сообщают, что такие же повестки были вручены другим защитникам Куропат - Дмитрию Дашкевичу и Анне Шапутько.