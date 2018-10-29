Дыра в бюджете «Газпрома» достигла $7,7 миллиардов 5 29.10.2018, 13:09

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Бюджет «национального достояния» России трещит по швам.

Мегапроекты "Газпрома" по строительству трубопроводов в Турцию, Китай и в обход Украины продолжают дорожать, пишет finanz.ru.

Несмотря на ежегодную принимаемую программу оптимизации затрат, газовый холдинг снова не вписался в изначальную смету, а общая сумма его капитальных вложений на 217,5 млрд российских рублей, или 3,2 млрд долларов, превысит изначальный план.

Такие поправки в бюджет и финансовый план "Газпрома" одобрил совет директоров.

По итогам года "Газпром" планирует освоить в рамках инвестиционной программы 1,496 триллиона российских рублей - на 17% больше, чем было заложено в его бюджет изначально (1,28 трлн рублей). Из этой суммы на проекты капитального строительства выделено 984,263 млрд рублей (рост на 185,835 млрд рублей), на приобретение внеоборотных активов - 84,806 млрд рублей (рост на 43,823 млрд).

Оплатить все расходы за счет собственных средств "Газпром" не может. Хотя цены на газ в Европе рекордные за 4 года и почти вдвое превышают заложенный в бюджет холдинга уровень (310 долларов за тысячу кубов вместо 184), компания увеличивает программу внешних займов, и без того рекордную в истории.

По итогам 2018 года "Газпром" планирует занять 518 млрд рублей, или 7,7 млрд долларов. Это на 101 млрд, или 1,5 млрд долларов больше изначальных проектировок.

Деньги нужны на "Силу Сибири", расширение ГТС в направлении "Северного потока 2" и "Турецкого потока", работ по строительству терминала приема СПГ в Калининградской области, объяснял в сентябре близкий к компании источник "Интерфакса".

"Увеличение инвестпрограммы "Газпрома" под конец года стало уже традицией", - говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

В прошлом году инвестпрограмму утвердили в размере 911 млрд рублей, а в сентябре увеличили до 1,128 трлн.

"Рост инвестпрограммы не обусловлен инфляцией или какими-то форс-мажорными обстоятельствами, а также не ускорит радикально ввод в действие экспортных трубопроводов. И необходимость ее увеличения, соответственно, вызывает вопросы", - отмечает начальник операций на фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Инвесторы обычно негативно воспринимают рост инвестиционной программы "Газпрома", так как понимают, что отдача от этих инвестиций под вопросом, а свободный денежный поток (соответственно, дивиденды) в результате роста инвестиций сократится", - говорит Тремасов.

По итогам первого полугодия "Газпром" работал де-факто "в ноль": операционная деятельность принесла компании 947 млрд рублей денежного потока. Из этой суммы 791 млрд рублей были потрачены на капитальные стройки, а еще 135 млрд - составил отток по финансовым статьям.

Топ-менеджеры, представляя отчет за полугодие, предупредили, что денежный поток по итогам года с большой вероятностью станет отрицательным, напоминает Ващенко.