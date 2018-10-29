Белорусская гимнастка завоевала две награды на Гран-при в Испании 29.10.2018, 13:20

Алина Горносько

Алина Горносько завоевала «серебро» в индивидуальном многоборье.

Белорусская гимнастка Алина Горносько завоевала две награды на Гран-при в испанской Марбелье, передает БелТА.

В индивидуальных выступлениях в упражнении с мячом она заняла третье место — 18,350 балла. Победила в этом виде Екатерина Селезнева из России — 20,050, серебряным призером стала украинка Влада Никольченко - 18,750 балла. Ранее в индивидуальном многоборье в Марбелье Алина Горносько завоевала серебряную медаль.

Уходящий сезон стал самым сложным в карьере Алины, после травмы непростым получился период восстановления. В тренерском штабе белорусской команды в новом олимпийском цикле с этой спортсменкой связывают особые надежды.