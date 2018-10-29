Арвидас Анушаускас: Литва будет добиваться от России компенсации за оккупацию 1 29.10.2018, 13:37

Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

В первые послевоенные годы страна была донором СССР.

Литва, Латвия и Эстония давно требуют от России компенсацию за оккупацию этих стран в начале 40-ых годов прошлого века. Недавно появилась информация о том, что председатели парламентов Балтийских стран сомневаются в возможности получить компенсации от России за ущерб, понесенный за годы советской оккупации.

Сложившуюся ситуацию сайту Сharter97.org прокомментировал историк и депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас.

В середине октября эстонское Министерство юстиции сообщило, что ущерб от советской оккупации, который рассчитывала спецкомиссия, составляет 1,2 млрд. евро. Согласно данным недавно начатого в Литве расследования, в первые послевоенные годы оккупации страна была донором СССР, а не содержанкой, но это расследование еще не завершено.

В свою очередь экспертная комиссия, сформированная латвийским правительством, в советские годы Латвия выделяла СССР около 6% своего бюджета, поэтому не была дотационной республикой, а донором. Согласно подсчетам экспертов, в 1946 – 1990 годах Латвия направляла в бюджет Советского Союза около 18% доходов национального бюджета.

Глава Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сообщил, что Балтийские страны каждый раз, когда пытались разговаривать с Кремлем о возмещении ущерба от оккупации, «натыкались на стену». Эйки Нестор, спикер парламента Эстонии, как и его литовский коллега сомневается в дальнейших шагах по этому вопросу. «Я не очень убежден в том, что в этом вопросе может произойти что-то очень положительное», - сказал эстонский политик.

«Мы говорим об ущербе, который оккупация нанесла и для нашей страны, и для граждан нашего государства. Оккупация для стран Балтии не является пустым звуком, ее последствия и беды, которые она причинила, являются очевидными. Поэтому от претензий на возмещение мы отказываться не намерены. Любые другие действия зависят от политической воли обеих сторон решить этот вопрос. В том случае, если подобной воли нет, то все может подвиснуть в неопределенном состоянии – как, нaпример, вопрос возвращения Японии, оккупированных Советским Союзом – Курильских островов.

Что же касается России, то наши требования компенсировать оккупацию вызывают острую реакцию в Кремле, потому что там, во-первых, отрицают сам факт оккупации, во-вторых стараются преуменьшить последовавший затем красный террор и занизить количество его жертв и, в-третьих, потому что Москва создает новый исторический нарратив, в котором подчеркивает свою роль как мессии, спасшего соседние страны от фашизма», - заявил Арвидас Анушаускас.