Белстат засекретил данные по ИП розничной торговли 29.10.2018, 13:45

Власти отказываются делиться данными с «третьими лицами».

Белстат отказал РОО «Перспектива» в предоставлении статистических данных по ИП розничной торговли с мотивировкой, что данные о количестве выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, сумме поступивших платежей в бюджет находятся в компетенции Министерства по налогам и сборам и они не передают эти данные третьим лицам. Хотя ещё в начале года РОО «Перспектива» получило от Белстата все данные по ИП розничной торговли и проблем не было.

Это ответ на данное обращение

Отказ предоставить данные за 2017 год, возможно, свидетельствует о том, что данные по ИП розничной торговли ещё более катастрофические.

Вообще сам ответ Белстата выглядит паническим, потому что исполнители так отвечали, что забыли указать, почему они не дали данных по количеству ИП розничной торговли (уж эту информацию можно было бы озвучить). Но похоже всё затмил страх показать истинные цифры платежей в бюджет, которые уверены, падают с ещё большей скоростью в силу несостоятельности чиновников использовать высокий потенциал малого бизнеса, коим, в нашем случае, является ИП розничной торговли.

РОО «Перспектива» направило запрос в Министерство по налогам и сборам, в котором просит предоставить интересующие данные, в которых отказал Белстат. Ответит или тоже утаит — узнаем уже очень скоро.

Похоже власти не на шутку испугались и дали команду Белстату больше не давать никаких цифр организации. Видимо прошлый анализ был шоком для них, когда выяснилось, что прямые потери бюджета от введения Указа 222 составили порядка 100 млн. долларов США и сокращение ИП розничной торговли на 31 тысячу человек, что в общей сложности нанесло ущерб экономике страны на сумму почти в 200 млн. долларов США.

По данным, предоставленным Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь РОО «Перспектива»:

за период с 2011 по 2016 год количество ИП в розничной торговле (далее ИП) уменьшилось на 26 235 человек или на 26,7%. В региональном разрезе по Витебской и Гродненской области снизилось на 34,6% и 30,6% соответственно.

Если продлить этот тренд, то последний ИП розничной торговли будет работать в 2028 году, осталось 10 лет. Причём, в упомянутых Витебской и Гродненской областях последних ИП можно будет встретить в 2025 и 2027 году соответственно.

Целенаправленная политика властей по выдавливанию с розничного торгового рынка ИП, в целом по стране привела к падению выручки последних на 673 164 800 $ с 2014 по 2016 г.г., что в общем составляет минус 35,4%. Наибольшие показатели падения выручки зафиксированы в Витебской области – минус 40,3%, а также в Могилёвской области – минус 39,9%.

Сумма поступивших платежей в бюджет от деятельности ИП за период с 2011 по 2016 г.г. снизилась в 1,9 раза, причем показательным моментом является период работы ИП до и после Указа №222.

Так, например, суммы платежей в бюджет достигли наивысшей точки от ИП в 2013 г. (единый налог и фиксированный НДС, плюс повышающий коэффициент) и составили 163 112 500 $, а уже в 2016 г. (работа по Указу №222 с документами) те же поступления в бюджет составили только 66 553 300 $, то есть произошло снижение на 96 559 200 $, которых сегодня так не хватает для развития страны и бюджета. Если брать соотвествующий период времени по годам в регионах, то сильнее всего снизились суммы поступлений от ИП в бюджет в городе Минске — составили минус 18 959 600 $, а также Брестской области — составили минус 13 993 500 $.

Действие Указа № 222 привело к тому, что бюджет ежегодно недополучает порядка 100 млн. долларов в год и страна лишилась более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест. По нашим оценкам создание такого количества рабочих мест обойдётся стране не менее чем 100 млн. долларов (одно место минимум 4 000 $). И это без учёта 2017 года, который на наш взгляд будет ещё более провальным, чем предыдущие.

РОО «Перспектива» все эти годы на Форумах, митингах, в ходе забастовок и шествий било во все возможные колокола, однако в ответ получало циничные отписки госорганов, которые сейчас при приведении данных статистики можно оценить, как халатность, некомпетентность либо нанесение умышленного ущерба стране безответственными чиновниками. Не будем никого выделять, потому что «все над этим неплохо поработали» и продолжают свою деструктивную деятельность.

Если власти не сделают должных выводов по приведённой статистике (и это ещё не все данные, которые опубликованы в обращении), которая свидетельствуют о катастрофических цифрах падения показателей поступлений платежей в бюджет и сокращения рабочих мест, можно будет говорить о проведении целенаправленной политики уничтожения целого сектора экономики — ИП розничной торговли.