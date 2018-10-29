Жителям Бреста напомнили о пророческих словах Алеся Дудара 4 29.10.2018, 13:51

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На одной из центральных улиц Бреста появилось тематическое граффити.

В День памяти жертв политических репрессий на одной из центральных улиц Бреста появилось тематическое граффити, сообщил сайту Charter97.org читатель.

81 год назад - 29 октября 1937 в Минске были расстреляны более сотни деятелей белорусского культуры. Это черный день нашей истории. Среди убитых был молодой поэт Алесь Дудар.

Отрывок его стихотворения «Пасеклі наш край» не утратил актуальности в наши дни:

За ўсходнім дэспатам-царком

Мы бегаем на задніх лапах,

А нас тым часам з году ў год

Тут прадаюць ўраздроб і оптам.

Мы не шкадуем мазалёў.

Мы за чужых праклёны роім,

Але без торгу і без слоў

Мы аддаем сваіх герояў.

Не смеем нават гаварыць

І думаць без крамлёўскай візы,

Без нас ўсё робяць махляры

Ды міжнародныя падлізы.