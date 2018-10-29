Жителям Бреста напомнили о пророческих словах Алеся Дудара

Жителям Бреста напомнили о пророческих словах Алеся Дудара4
- 29.10.2018, 13:51
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На одной из центральных улиц Бреста появилось тематическое граффити.
В День памяти жертв политических репрессий на одной из центральных улиц Бреста появилось тематическое граффити, сообщил сайту Charter97.org читатель.
81 год назад - 29 октября 1937 в Минске были расстреляны более сотни деятелей белорусского культуры. Это черный день нашей истории. Среди убитых был молодой поэт Алесь Дудар.
Отрывок его стихотворения «Пасеклі наш край» не утратил актуальности в наши дни:
За ўсходнім дэспатам-царком
Мы бегаем на задніх лапах,
А нас тым часам з году ў год
Тут прадаюць ўраздроб і оптам.
Мы не шкадуем мазалёў.
Мы за чужых праклёны роім,
Але без торгу і без слоў
Мы аддаем сваіх герояў.
Не смеем нават гаварыць
І думаць без крамлёўскай візы,
Без нас ўсё робяць махляры
Ды міжнародныя падлізы.