Bloomberg: Россия потеряет миллиарды из-за правил заправки судов 29.10.2018

Наибольшие потери понесет российская нефтегазовая сфера.

После вступления в силу новых правил Международной морской организация ООН (International maritime organization, IMO), запрещающих использовать в качестве судового топлива мазут с содержанием серы выше 0,5%, приведет к резкому падению спроса на высокосернистый мазут, при этом наибольшие потери понесет российская нефтегазовая сфера, предупреждает Bloomberg, передает РБК.

По мнению опрошенных агентством экспертов, российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к переменам. В Bloomberg отмечают, что к концу сентября в России вообще не производили соответствующий новым нормам IMO мазут, а в двух третях выпускаемого топлива содержалось 2,5% серы или даже больше.

У российских НПЗ «нет шансов завершить подготовку на 100%», отмечает старший аналитик IHS Markit Ltd. Александр Щербаков. По его словам, модернизация заводов «Роснефти» и «Сургутнефтегаза» вряд ли будет завершена до 2020 года и после вступления в силу новых норм российский мазут будет продаваться с большой скидкой.

По расчетам Bloomberg, за весь 2017 год российские компании, поставляющие мазут более чем в сотню разных стран, выручили за него примерно $9 млрд. При этом согласно оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020 году выручка может сократиться на $3,5 млрд.

В Bloomberg отмечают, что у российских нефтяных компаний есть различные варианты сбыта высокосернистого мазута, однако ни один из них не сможет полностью компенсировать потери от сокращения спроса со стороны судовладельцев.